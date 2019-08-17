Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после игры с "Зенитом" (0:0) отметил, что по ходу игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков.
"Слышал много слов в свой адрес со спины из нашего богатого русского языка. Попросил выбирать слова, потому что это культурная столица. И меня послушали", — цитирует Рахимова официальный сайт "Зенита".
Рашид Рахимов: в матче с "Зенитом" слышал много слов в свой адрес со спины из богатого русского языка
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