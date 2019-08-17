Денис Глушаков: конфликт с Дзюбой? Какой конфликт?
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков высказался о заочном споре с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Ахмат"
"Конфликт с Дзюбой? Какой конфликт? Наоборот. Я просто понимаю чувства игроков "Зенита" – потеряли очки дома, в большинстве, им обидно. Но эмоциями сейчас не поможешь. Вот в матче со "Спартаком" у Айртона тоже была рука в штрафной перед тем, как "Ахмат" пропустил первый мяч. Этого никто не заметил, об этом никто не говорил. Хотя неизвестно, как сложилась бы игра, поставь судья пенальти при 0:0. Понятно, конечно, что мы плохо играли. Зато в матче с "Зенитом" проявили характер и бойцовские качества, выстояли", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
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