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Денис Глушаков: пресса сделала из меня изгоя, демона. Я расскажу всю правду

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0) прокомментировал слухи о главном тренере команды Рашиде Рахимове.

Несколько анонимных телеграм-каналов распространили информацию, что специалист потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен после встречи с сине-бело-голубыми.

"На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в "Ахмате", уходил и возвращался — значит, его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно.

В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.

Опубликовать свою версию событий, чтобы закрыть вопросы? Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно всё расскажу. Люди должны знать правду", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".


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Теги: Глушаков Ахмат
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