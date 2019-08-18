Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал поведение главного тренера "Зенита" Сергея Семака после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (0:0).
По окончании встречи Семак попросил своего ассистента Виллиама де Оливейру не разговаривать с судьями, назвав их козлами.
"Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он ещё молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне. Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК", - цитирует Андреева Sport24.
Глава комитета по этике: Семак вёл себя некрасиво, позиция комитета по этике будет принципиальна
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