Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о высказывании нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (0:0). Напомним, форвард раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным, которая обслуживала эту встречу.
"Нет ли опаски, что Дзюбу могут дисквалифицировать за слова после матча? Это всё на эмоциях, искренность футболистов и тренеров не надо принижать. Футбол — страстная игра. Столкновение страстей — один из элементов футбола. Самое главное как можно скорее сузить пространство ошибок", - цитирует Медведева Sport24.
Гендиректор "Зенита": слова Дзюбы? Это всё на эмоциях, футбол - страстная игра
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