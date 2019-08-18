Народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал работу судейской бригады под руководством Алексея Матюнина в матче петербургского клуба против "Ахмата" (0:0).
"Судейство, конечно, оставляет желать лучшего. Это печально, потому что обеим командам помешал судья. Что касается игры, то все сломало удаление. У "Ахмата" появилась серьезная мотивация в защите. Пришлось перестраиваться, и весь план на игру был сбит. Так что судейство сломало игру, можно сказать.
Слова Семака после матча? Это абсолютно правильно, потому что это эмоции нормального человека. Тут не до хладнокровия. Я все понимаю. Более того, я согласен и со словами Дзюбы о том, что главной звездой матча был судья. Уверен, что так считают и болельщики и все эксперты", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Михаил Боярский: Семак все сказал правильно, назвав судей козлами. Со словами Дзюбы я тоже согласен
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте