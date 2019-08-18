Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал инцидент с участием главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака после домашнего матча 6-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0).
"Он выразился не в адрес арбитра. Он обращался к помощнику — Виллиаму Де Оливейре. А как общаться с помощниками — это внутреннее дело клуба. Он мог сказать: "Не надо с марсианами разговаривать". Да как угодно, что с того.
Сергей Богданович никогда никого публично не оскорблял ни в бытность игроком, ни главным тренером. А в каком стиле люди общаются между собой в команде, особенно после такого матча, это наше внутреннее дело. Оскорблением в этом матче был уровень судейства, а не эмоции команд", - цитирует Медведева Sport24.
Александр Медведев: оскорблением в матче с "Ахматом" был уровень судейства, а не эмоции Семака
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