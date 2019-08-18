Глава комитета по этике: за речь Дзюбы положена дисквалификация, будем обсуждать

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы после ничьей с "Ахматом" (0:0).

Фото: "Чемпионат"