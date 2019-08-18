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Глава комитета по этике: за речь Дзюбы положена дисквалификация, будем обсуждать

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы после ничьей с "Ахматом" (0:0).
Фото: "Чемпионат"
Напомним, форвард петербургской команды раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

"Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырёх матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать", - цитирует Андреева "Чемпионат.сом".


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Теги: Дзюба Зенит Ахмат
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