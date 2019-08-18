В матче 6-го тура чемпионата России "Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0.
Чемпионат России
6 тур
Гол: Марков, 74
"Рубин": Дюпин – Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов – Закиров (Микелтадзе, 64), Коновалов, Башкиров (Плиев, 90) – Кварацхелия (Марков, 69), Давиташвили, Кьяртанссон.
"Арсенал": Левашов – К.Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес – Костадинов (Ткачев, 62), Чаушич, Горбатенко – Ломовицкий, Лесовой, Луценко (Банда, 86).
Предупреждения: Альварес, 74, Уремович, 77, Микелтадзе, 89
"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Арсенал"
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