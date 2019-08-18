Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с отсутствием VAR на большинстве матчах РПЛ и отметил, что лиге стоило бы рассмотреть вариант с привлечением к работе на матчах чемпионата самой известной российской женщины-арбитра Анастасии Пустовойтовой.
"Нам говорили, что VAR — дорогостоящая штука для нашего чемпионата, потом сказали, что, вроде, заключили контракт с "Ростелекомом", а потом сказали, что подписали другой контракт. Надо, чтобы РПЛ и РФС разобрались, это не дело. Нам обещали, что будет VAR, а его нет. Мы не знаем, по какой причине этого не происходит, но VAR нужен. Каждый тур это дает понять. У меня такое впечатление, что те, от кого это зависит, не торопятся все это делать. Это просто удивительно. Уже сколько команд пострадало от судейских ошибок. Дело же не в качестве матча! Заканчивается тур, дают заключение руководитель департамента судейства, что да, ошибка есть у этого и у этого, а потом судья извиняется перед командой, болельщиками и все. А что с очками-то делать? Какая-то тупиковая ситуация. Мы смотрим на западные чемпионаты, там такого количества ошибок нет. У нас вообще арбитров не хватает, сколько людей работают по VAR? Это не дело.
Привлечение бригады Анастасии Пустовойтовой на матчи РПЛ? Почему нет? Точно можно их делегировать на матчи с VAR. Они правила знают, и не хуже мужчин, наверняка. Можно начать с VAR, чтобы девушки там присутствовали и следили. Должно все получиться. Просто видно, что в судейском корпусе непорядок. Надо провести специальное закрытое совещание при закрытых дверях и разобраться. Потому что у них между собой не все нормально. Какая-то история непонятная, вообще судейский корпус сейчас не представляет из себя единого коллектива", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадий Орлов поддержал идею назначения женщины-арбитра Пустовойтовой на матчи РПЛ
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