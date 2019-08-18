"Динамо" - "Локомотив": стали известны стартовые составы

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Локомотивом".



"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич, Каборе, Шиманьский, Нойштедтер, Шейдаев, Нжи, Филипп.



Запасные: Седов, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Жоаозиньо, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Кардозу, Панченко.



"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.



Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Титков, Джорджевич, Сулейманов.