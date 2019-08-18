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"Динамо" - "Локомотив": стали известны стартовые составы

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Локомотивом".

"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич, Каборе, Шиманьский, Нойштедтер, Шейдаев, Нжи, Филипп.

Запасные: Седов, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Жоаозиньо, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Кардозу, Панченко.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Титков, Джорджевич, Сулейманов.


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Теги: Динамо Локомотив
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