"Уфа" со счетом 2:0 обыграла "Ростов"

В матче 6-го тура чемпионата России "Уфа" одержала уверенную победу над "Ростовом" - 2:0.



Чемпионат России



6 тур



Голы: Игбун, 40, 79



"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев (Йокич, 62), Фомин, Емельянов (Голубев, 77), Карп, Игбун (А. Козлов, 81), Гиоргобиани.



"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Сигурдссон, Ионов, Попов (Ерёменко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Глебов, Норманн, Шомуродов.



Предупреждения: Глебов, 18, Емельянов, 22, Песьяков, 40, Сигурдссон, 73, Сухов, 89, Йокич, 90+4