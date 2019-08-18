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"Уфа" со счетом 2:0 обыграла "Ростов"

В матче 6-го тура чемпионата России "Уфа" одержала уверенную победу над "Ростовом" - 2:0.

Чемпионат России

6 тур

Голы: Игбун, 40, 79

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев (Йокич, 62), Фомин, Емельянов (Голубев, 77), Карп, Игбун (А. Козлов, 81), Гиоргобиани.

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Сигурдссон, Ионов, Попов (Ерёменко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Глебов, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Глебов, 18, Емельянов, 22, Песьяков, 40, Сигурдссон, 73, Сухов, 89, Йокич, 90+4


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Теги: Уфа Ростов
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