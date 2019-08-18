Валерий Карпин: проиграли из-за своих ошибок

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Уфы", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Первое поражение в сезона от "Уфы", в прошлом сезоне тоже здесь проиграли. Неудобный соперник?



- Проиграли из-за своих ошибок. Первый тайм сами подарили, допустили ошибки.



- Считаете ли вы первый гол ошибкой Песьякова и получит ли шанс Бабурин?



- Посмотрим.



- Могла ли сказаться недооценка соперника?



- Думаю, нет. Это футбол, есть ошибки... Проиграли бы не сегодня, так в другой раз. Это футбол и нужно двигаться дальше.



- Искусственный газон как-то повлиял?



- Думаю, что да. В первом голе был отскок как раз от газона. Но на газон пенять не правильно, обе команды играют в одних условиях.