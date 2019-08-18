Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Уфы", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Первое поражение в сезона от "Уфы", в прошлом сезоне тоже здесь проиграли. Неудобный соперник?
- Проиграли из-за своих ошибок. Первый тайм сами подарили, допустили ошибки.
- Считаете ли вы первый гол ошибкой Песьякова и получит ли шанс Бабурин?
- Посмотрим.
- Могла ли сказаться недооценка соперника?
- Думаю, нет. Это футбол, есть ошибки... Проиграли бы не сегодня, так в другой раз. Это футбол и нужно двигаться дальше.
- Искусственный газон как-то повлиял?
- Думаю, что да. В первом голе был отскок как раз от газона. Но на газон пенять не правильно, обе команды играют в одних условиях.
Валерий Карпин: проиграли из-за своих ошибок
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