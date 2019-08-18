Сильвестр Игбун: подарили болельщикам радость, чувствую себя счастливым

Лучший футболист матча "Уфа" - "Ростов" (2:0) Сильвестр Игбун поделился впечатлениями от игры, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Я отлично себя чувствую, забил два гола. Как еще могу себя чувствовать? Подарили болельщикам радость, чувствую себя счастливым.



- Расскажите о первом голе.



- Был кросс от защитника, я бежал и не смотрел, где вратарь. Я быстро бежал, он выскочил, я почувствовал боль, но хорошо, что забил.



Почему попросил замену? Устал. Вы видели мой спринт. Попросил замену, чтобы вышел свежий игрок. Чувствую себя счастливым, потому что забил два гола.