Денис Глушаков: если бы "Зенит" выиграл, никто бы не поднимал вопрос о судействе

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков высказался на тему недовольства "Зенитом" судейства прошедшего в субботу в Санкт-Петербурге матча.
"Да причем тут судья? Моменты ведь можно трактовать по-разному. Вот в начале матча у нас удалили игрока — можно ведь тоже спорить и говорить, что решение неправильное. Сам Уциев говорит, что не хотел Ерохина касаться, потому что понимал прекрасно, что оставит команду в меньшинстве. И если контакт был, то неумышленный. Не свистни Матюнин, мы бы пропустили гол? Но ведь ребята реагировали на эпизод уже после свистка. Так что не факт, что Азмун получил бы мяч и так легко забил. Все это "если да кабы".
Все люди имеют право на ошибку: в футболе, в судействе, в жизни. Особенно если матчи тяжелые, а эпизоды не такие очевидные. Ошибаются судьи во всех странах мира. Но если очень захотеть, мы тоже можем негодовать, что Ракицкому не показывают желтую, когда он в мяч не попадает и прыгает в меня двумя ногами. Со Смольниковым похожие эпизоды были, с Ригони. Еще Барриос прыгнул в человека головой во время стычки. Можно собрать много таких моментов. А недоволен "Зенит". Но сколько человек должно быть удалено у "Ахмата", чтобы им понравилось? Два, три, четыре? Тогда бы они были довольны и радостны. А вот если бы «Зенит» выиграл, то никто бы не поднимал вопрос о судействе. Это такая тема: надо успокоиться и не оскорблять судей, а играть в футбол.
Заочный конфликт с Дзюбой? Какой конфликт? Наоборот. Я просто понимаю чувства игроков "Зенит" — потеряли очки дома, в большинстве, им обидно. Но эмоциями сейчас не поможешь. Вот в матче со "Спартаком" у Айртона тоже была рука в штрафной перед тем, как "Ахмат" пропустил первый мяч. Этого никто не заметил, об этом никто не говорил. Хотя неизвестно, как сложилась бы игра, поставь судья пенальти при 0:0. Понятно, конечно, что мы плохо играли. Зато против "Зенита" проявили характер и бойцовские качества, выстояли", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Денис Глушаков: если бы "Зенит" выиграл, никто бы не поднимал вопрос о судействе
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