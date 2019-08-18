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Юрий Семин: казалось, что "Локомотив" не выберется из этой ситуации, но мы справились

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

"Два разных тайма. В первом доминировало «Динамо», у нас было много сложностей. У них было больше владения мячом, выиграли больше единоборств. В первом тайме «Динамо» играло лучше. Ведущие игроки в перерыве правильно восприняли критику и во втором тайме переломили игру. Матч был тяжелый и, как мне кажется, интересный для болельщиков.

Джорджевич провел мало времени в команде. Оценить сложно, будем говорить о чем-то в следующем матче. Он выполнил задачу сохранить результат, он это делал. Все карты в руки ему.

Мне очень понравилось "Динамо" в первом тайме. Казалось, что мы не выберемся из этой ситуации, но мы справились.

Что изменилось во втором тайме? Бегать надо!", - цитирует Семина Sport24.ru.


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Теги: Семин Локомотив Динамо
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