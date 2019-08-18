Гжегож Крыховяк: "Локомотив" готов составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за чемпионство

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями после игры шестого тура РПЛ с "Динамо".Железнодорожники победили со счетом 2:1, вырвав победу за восемь минут до конца основного времени матча."Я не понимаю, почему мы очень плохо играли в первом тайме. Мы можем играть намного лучше, что и показали во второй половине игры. Всем игрокам надо работать и быть максимально сконцентрированными с первых минут матча.Что касается турнирного положения, то мы готовы составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за чемпионство. В матче против "Зенита" мы показали, что можем играть с ними на равных. Хотим закончить чемпионат на первом месте и будем биться до конца", — сказал Крыховяк в эфире телеканала "Матч Премьер".