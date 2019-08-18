Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на слова форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина в матче 6-го тура с "Ахматом".
"Мне об этом рассказал сын. Эмоции после игры вылились в такую реплику. Дзюба человек эмоциональный, он хотел бы призвать к тому, что надо уважительно относиться друг к другу. Мы на сборах просили арбитров давать командам больше бороться. Может быть, некоторые снизили к себе требования. В перерыве на матчи сборных обсудим все моменты", - сказал Егоров в эфире "Матч ТВ".
Александр Егоров - о словах Дзюбы: эмоции после игры вылились в такую реплику
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