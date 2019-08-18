Александр Егоров поблагодарил Сергея Семака
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире "Матч ТВ" рассказал, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак, назвавший арбитров матча с "Ахматом" козлами, извинился за свои слова.
ФК "Зенит"
"Мы с ним созвонились и Семак извинился. Попросил передать извинения Матюнину. Спасибо Семаку, что человек осознал свою ошибку. Такой поступок нас полностью устраивает", - сказал Семак.
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