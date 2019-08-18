Александр Егоров: у Ракицкого в матче с "Ахматом" одна желтая карточка

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире "Матч ТВ" рассказал, что защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в матче с "Ахматом" получил одну желтую карточку, а не две.



"Во время матча мне поступало много звонков, что Ракицкий получил две желтые карточки. Есть официальный протокол матча, где все указано — у него одна желтая карточка", - сказал Егоров.