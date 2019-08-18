Никола Влашич: у "Спартака" появились хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Нас ждет дерби, а это всегда очень важно. Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече. У "Спартака" появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды", - цитируют Влашича "Известия".
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