Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
"ЦСКА чередует результаты — то победы, то осечки. Думаю, фанаты и руководство клуба ждали немного другой старт сезона. В целом начало чемпионата у них не лучшее.
С учетом всего этого дерби обретает особую важность. Полагаю, игроки ЦСКА подойдут к матчу немного свежее и более голодными. Это должно дать небольшое преимущество", — цитируют Ярошика "Известия".
Иржи Ярошик: игроки ЦСКА подойдут к дерби со "Спартаком" более голодными
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