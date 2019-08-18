Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от встречи со "Спартаком" в шестом туре РПЛ.
"Для меня грядущее дерби против "Спартака" должно стать первым в карьере. Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить в этом матче. В прошлой игре против "Спартака" я был с болельщиками и поддерживал команду с трибуны. В этот раз я не могу быть с фанатами, мне нужно будет биться на поле (улыбается). Надеюсь, у нас всё получится", - цитирует Магнуссона "Известия".
Хердур Магнуссон: не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить "Спартак"
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