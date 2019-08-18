Хенесс подтвердил, что покинет пост президента "Баварии"

Президент "Баварии" Ули Хенесс покинет свой пост, сообщает AFP. Он подтвердил информацию о том, что не будет вновь баллотироваться на эту должность.Также Хенесс отметил, что останется в руководстве клуба, но покинет президентский пост, когда придет время.67-летний Хенесс, как ранее сообщал Bild, обещал своей семье, что уйдет на пенсию в этом году. Фаворитом в борьбе за президентское кресло считается Херберт Хайнер, который уже занимал временно должность президента мюнхенского клуба в 2014-м.