Алана Мамаева лишилась 75 тысяч рублей в результате мошенничества

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обратилась в полицию, сообщив, что незнакомец похитил деньги с ее банковской карты."Выяснилось, что в мае текущего года девушка нашла в соцсети Instagram объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тысяч рублей. Аксессуар Мамаевой так и не пришел. По итогам проверки 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве", — сказал источник в полиции.