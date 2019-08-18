Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обратилась в полицию, сообщив, что незнакомец похитил деньги с ее банковской карты.
"Выяснилось, что в мае текущего года девушка нашла в соцсети Instagram объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тысяч рублей. Аксессуар Мамаевой так и не пришел. По итогам проверки 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве", — сказал источник в полиции.
"Агентство городских новостей "Москва"
Алана Мамаева лишилась 75 тысяч рублей в результате мошенничества
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