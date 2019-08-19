Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника "Бетиса" Кристиана Тельо, рассказал, что его клиент не перейдет в "Краснодар" в текущее трансферное окно.
"Получается так, что этим летом Тельо не перейдет в "Краснодар", трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернемся к переговорам зимой", - цитирует агента Sport24.
Агент: этим летом Тельо не перейдет в "Краснодар". Возможно, вернемся к переговорам зимой
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