"Зенит" отдаст Кругового в аренду "Уфе" до зимы, сумма трансфера может составить 2,5 млн евро

Эпопея с переходом футболиста "Уфы" Данила Кругового в "Зенит" подходит к концу.

Фото: twitter.com/zenit_spb2