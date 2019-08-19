По сведениям "Бизнес-Онлайн", за футболиста левого фланга, на которого также претендовал ЦСКА, "Зенит" заплатит уфимцам 2 млн евро. Ещё 500 тысяч будут выплачены в качестве бонуса, если Круговой сыграет определённое количество матчей за петербургский клуб.
21-летний Круговой сегодня прошёл медосмотр в Санкт-Петербурге и вскоре должен снова отправиться в "Уфу", которая получит игрока в аренду до зимнего перерыва. Также башкирский клуб сможет рассчитывать на 15% от суммы последующей перепродажи футболиста.
Уроженец Ленинградской области уже находился в системе "Зенита", но выступал только за фарм-клуб "Зенит-2".
"Зенит" отдаст Кругового в аренду "Уфе" до зимы, сумма трансфера может составить 2,5 млн евро
Эпопея с переходом футболиста "Уфы" Данила Кругового в "Зенит" подходит к концу.
Фото: twitter.com/zenit_spb2
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