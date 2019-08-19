Нобель Арустамян: Тамез завтра пройдёт медобследование для "Спартака", сделка согласована

По сведениям комментатора "Матч ТВ", "Спартак" совсем скоро пополнит очередной новичок из Европы.

Фото: nicematin.com

Красно-белые близки к очередному приобретению: известный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил о достигнутой между "Спартаком" и "Ниццей" по переходу полузащитника Адриана Тамеза.



"Уже завтра Адриан Тамез пройдёт медосмотр во Франции для "Спартака". Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву", - написал Арустамян.



Тамез на старте чемпионата Франции провёл за "Ниццу" полные матчи в обоих сыгранных турах.