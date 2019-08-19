Красно-белые близки к очередному приобретению: известный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил о достигнутой между "Спартаком" и "Ниццей" по переходу полузащитника Адриана Тамеза.
"Уже завтра Адриан Тамез пройдёт медосмотр во Франции для "Спартака". Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву", - написал Арустамян.
Тамез на старте чемпионата Франции провёл за "Ниццу" полные матчи в обоих сыгранных турах.
Нобель Арустамян: Тамез завтра пройдёт медобследование для "Спартака", сделка согласована
По сведениям комментатора "Матч ТВ", "Спартак" совсем скоро пополнит очередной новичок из Европы.
Фото: nicematin.com
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» - все самое интересное здесь!
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте