Стало известно, когда в Алексеевском суде рассмотрят ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника Павла Мамаева.
«Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября с 09:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — цитирует пресс-службу суда Sport24.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом, а также их другом Александром Протасовицким отбывают наказание в колонии за участие в нескольких драках в центре Москвы. Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин освободится месяцем позже.
Ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО будут рассмотрены 6 сентября
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