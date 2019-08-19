Бывший полузащитник "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо, на которого претендовали "Рубин" и "Сочи", определился со своим будущим. Об этом сообщил дядя футболиста Адам Натхо.
"Бибрас улетел сегодня в Сербию, подписал контракт на три года с "Партизаном". Он очень хотел вернуться в Россию, но поздно начал вести переговоры, многие команды уже были укомплектованы. Ждали вестей от "Сочи", "Рубина", но они почему-то тянули. Поэтому я посоветовал Бибрасу выбрать вариант с "Партизаном", - цитирует Адама Натхо Sport24.
Бибрас Натхо не вернётся в Россию. Он подписал контракт с "Партизаном"
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