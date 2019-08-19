Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА.
«Команды подошли к очной встрече в таком состоянии, что красно-белые набрали ход и кажется, у них что-то наконец стало получаться. ЦСКА же, напротив, немного буксует. Не смогли обыграть даже «Сочи». Таких армейцев, да ещё и на своём поле, красно-белые просто обязаны побеждать», — цитирует Мостового RT.
Александр Мостовой: "Спартак" обязан обыгрывать такой ЦСКА
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