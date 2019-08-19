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Матюнин объяснил, почему удалил Уциева и не дал "Зениту" продолжить игру

Главный арбитр скандального матча "Зенит" - "Ахмат" (0:0) Алексей Матюнин прокомментировал эпизод с удалением Ризвана Уциева и незасчитанным голом Сердара Азмуна в начале встречи.
Фото: ФК "Зенит"
— За что вы показали красную карточку Уциеву? Какой фол вы усмотрели с его стороны?

— Момент я видел четко в разрез. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов.

— Почему в том эпизоде не дали «Зениту» продолжить игру, ведь Азмун в итоге забил гол?

— Что касается отмены гола. Конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения Азмун находится гораздо дальше, чем защитники. Если бы не было сигнала, то защитники не притормозили бы и неизвестно, как развивались бы события дальше. Если я использовал бы принцип преимущества, а Азмун не забил бы гол, то по правилам я уже не смог бы удалить Уциева, а должен был показать ему только желтую карточку, - цитирует Матюнина "СЭ".


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Теги: Матюнин Зенит Уциев Азмун Ахмат
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