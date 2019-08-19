Матюнин объяснил, почему удалил Уциева и не дал "Зениту" продолжить игру

Главный арбитр скандального матча "Зенит" - "Ахмат" (0:0) Алексей Матюнин прокомментировал эпизод с удалением Ризвана Уциева и незасчитанным голом Сердара Азмуна в начале встречи.

Фото: ФК "Зенит"