Сайт объединения спартаковских болельщиков "Фратрия" подвергся взлому. На портале было опубликовано заявление, согласно которому в знак протеста против главного тренера команды Олега Кононова "Фратрия" приняла решение о бойкоте всех матчей "Спартака" с 80-й минуты.
Позже заявление было удалено, а на сайте появилось следующее сообщение: "Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!".
Сегодня "Спартак" на своём стадионе принимает ЦСКА. Дерби начнётся в 20.00 по московскому времени.
Сайт "Фратрии" был взломан. На нём опубликовали сообщение о бойкоте матчей с 80-й минуты
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