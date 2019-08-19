Арбитр Алексей Матюнин отреагировал на публичные извинения главного тренера "Зенита" Сергея Семака, в тексте которых он не извинился конкретно перед судьями.
– Вы не согласны, что Ригони был груб в паре эпизодов? Говорят, заслужил красную?
– Красную – нет. Но в одном из эпизодов он действительно заслуживал желтую карточку.
– Смольникова надо было удалять, считает Глушаков. Надо было?
– Нет.
– Вторая желтая карточка у Ракицкого была?
– Нет, её не было в том эпизоде, о котором говорят. Он пошёл грубовато, но через мяч, поэтому был зафиксирован свободный удар.
– Вы понимаете природу претензий к вам от обеих команд, почему они их вам предъявляют?
– У нас банально не знают правил игры.
– Вас удовлетворили извинения Семака? Все-таки, он извинился не перед вами, а перед общественностью за то, что его эмоциональные слова попали в эфир.
– Он верующий человек – поступил правильно, – приводит слова Матюнина "БИЗНЕС Online".
Алексей Матюнин - об извинениях Семака: он верующий человек - поступил правильно
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