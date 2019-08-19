Свидетель по делу Кокорина и Мамаева подала заявление в СКР. Екатерина Бобкова считает, что её могли попытаться убить, сбросив с балкона. Произошло это, по мнению Бобковой, после разговора о футболистах, сообщает телеграм-канал Baza.
В мае этого года Екатерина Бобкова выпала с балкона апартаментов в Чехии, принадлежащих бывшему сенатору Андрею Ищуку. Девушка получила тяжелейшие травмы, провела некоторое время в состоянии искусственной комы, но смогла выздороветь.
Первоначально сообщалось, что Екатерина, перебрав спиртного, оступилась, танцуя на балконе во время вечеринки и упала с высоты 4-го этажа. После того, как девушка пришла в себя, она просит проверить информацию о том, что её могли сбросить с балкона намеренно – предварительно ударив чем-то тяжёлым по голове.
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева считает, что её могли пытаться убить после спора. По словам девушки, он начался, когда Екатерина категорично отказалась обсуждать неприятную для неё тему того самого утренника в "Кофемании" – с футболистами и стулом.
Как утверждает Екатерина Бобкова, российские врачи рассказали, что, судя по травмам, её сначала оглушили ударом по голове и только после этого она упала с балкона.
Бобкова подробно рассказывает про события того майского вечера на балконе дома в Чехии – она приехала туда с подругой Татьяной к знакомым мужчинам. Прямо во время вечеринки девушка неожиданно упала на землю с высоты 4-го этажа.
Свидетельница по делу Кокориных и Мамаева считает, что на неё покушались после разговора об игроках, и подала заявление в СК
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