Источник: Семак не блокировал уход Мамманы. Тренер сказал игроку, что играть тот не будет

Новость о том, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак заблокировал переход защитника команды Эммануэля Мамманы в "Сассуоло", неправдива, утверждает телеграм-канал Ненобель

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"Новость появилась в Аргентине, и на самом деле это совсем неправда. Семак в лицо сказал Маммане, что тот не будет у него играть. А Маммана сам отказался от перехода, сказав, что «Сассуоло» — не для него. Похмелье Фурсенко-Манчини будет еще долго сказываться на "Зените", - написано в источнике.