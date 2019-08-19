Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА.
- Половина состава "Спартака" не знает, что такое дерби? Нет, они знают, что такое дерби. Конечно, мотивация есть, есть настрой. Думаю, никаких проблем с настроем у тех ребят, которые ещё не играли с ЦСКА, нет. Они опытные игроки, хоть кто-то из них и помоложе. Они знают, какой дух должен быть в таких играх.
Спокойствия перед "Брагой" у нас не будет, даже если сегодня победим. На каждую игру надо выходить с настроением победить и обрести стабильность. Конечно же, это касается всей команды на протяжении всех турниров — это Лига Европы, чемпионат и Кубок. Наша задача — выходить в каждой игре с очень серьёзным настроем на победу, — сказал Кононов.
Телеканал «Матч Премьер».
Кононов: нет проблем с настроем у ребят на ЦСКА
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