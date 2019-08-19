Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о ходе восстановления после операции на колене и пожелал успехов команде из Петербурга.
«Для меня это новый опыт. В первый раз я не участвую в предсезонной подготовке ни с одной командой. Мне нужно немного больше времени на реабилитацию. Но я уже практически готов. Можно сказать, что полностью перезагрузился.
Я знал, что восстановление после операции займёт много времени, поэтому в общих интересах было досрочно расторгнуть контракт с „Зенитом“. Желаю команде и болельщикам всего наилучшего в этом сезоне. Конечно, я хочу продолжать играть. Я получил много предложений от разных команд, но я намерен придерживаться своих принципов и обещаний», — цитирует Маркизио Чемпионат со ссылкой на Sky Sport Italia.
Клаудио Маркизио: желаю "Зениту" и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне
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