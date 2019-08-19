На 68-й минуте дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 6 тура чемпионата России защитник гостей Марио Фернандес нанёс дальний удар по воротам Александра Максименко. Голкипер "Спартака" дотянулся до мяча, но не смог остановить его на пути в дальний нижний угол.
Таким образом, защитник сборной России сравнял счёт в матче - 1:1.
Голу Фернандеса предшествовали два шикарных сэйва вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, отразившего удары Жиго и Бакаева.
Фернандес сравнял счёт в дерби "Спартака" и ЦСКА (видео)
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