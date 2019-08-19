Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о судьбе автомобиля, который она ранее выставила на продажу.
"Гелик" ещё не продала. Почему всех так волнует это? Всё не так плохо, как кажется. Не переживайте, у нас есть ещё машины – в одной программе показали, что у нас целый автопарк. Там такие машины, словно мы богемный образ жизни ведём", — цитирует слова Мамаевой из эфира в её "Инстаграме" «Чемпионат».
Алана Мамаева: "Гелик" ещё не продала. Не переживайте, у нас такой автопарк, словно богемный образ жизни ведём
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