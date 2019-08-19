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Самюэль Жиго: в предыдущем дерби я ошибался, сегодня забил два. Но главное - победа

Признанный лучшим игроком дерби с ЦСКА защитник "Спартака" Самюэль Жиго поделился своими впечатлениями от победы со счётом 2:1.
Фото: Rusfootball.info
- Это было невероятно. Главное - победа, я счастлив, что сумел забить. Наши фанаты были великолепны, эта победа для них.

- Вы добежали до чужой штрафной и забили гол. Это интуиция?

- Да, можно сказать, это была интуиция, потому что мы забили гол.

- Во время паузы вам капали в глаза капли. Это связано с дымом?

- Нет, это не связано с дымом, я поучаствовал в столкновении и не очень хорошо себя почувствовал.

- Вам оказывали помощь в концовке, что с коленом?

- Ничего особенного всё, в полном порядке.

- Это самая важная награда для вас за время в "Спартаке"?

- Да, я помню, что в предыдущем дерби был виноват в пропущенных голах, а сегодня забил два. Это самый важный матч для меня, главное - победа в дерби, - сказал Жиго в эфире канала "Матч Премьер".


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