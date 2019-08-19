Виктор Гончаренко: не первый наш тайм и матч, где играем лучше соперника и проигрываем

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- Это настоящее дерби. Атмосфера великолепная, хороший бескомпромиссный футбол. Два разных тайма? Это не первый наш тайм и матч, где играем лучше соперника и проигрываем. Надо учиться. Это и характер. Когда пропускаешь гол, начинаешь теряться. Минут 7 мы просто были выключены из игры. Эту ситуацию надо пройти, чтобы набить шишек.- Мне вообще непонятна ситуация. Подходит Карасёв, говорит, что ВАР ничего не видит. Мы ничего не видим, но игра пошла. Зачем тогда было делать паузу. Команды в равных условиях, но если говорить о том, чтобы ждать, когда рассеется туман, надо было больше делать паузу.Замены? Ефремов получил травму. Почему обратно поменял Нисимуру? Надо было усилить атаку. Мы мало доставляли мяч в зону центральных защитников "Спартака", путём низких передач в первую очередь. Хотелось, чтобы оказал давление Бийол на стандартах. Мы очень коротко смотрели в конце игры, это не всегда хорошо, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".