Олег Кононов: За счет чего победили? В первую очередь за счёт болельщиков

Главный тренер "Спартак" Олег Кононов после победы в матче 6 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА заявил в прямом эфире Матч!Премьер что он всем доволен

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- Почему команда проводит 2 совершенно разных тайма?



- Тут существует определенная перестраховка игроков. Мы это не приказываем, но они сами больше сконцентрированы на обороне, чем на атаке. Это то, над чем нам ещё нужно отдельно поработать на тренировках.



- Что сказали в перерыве?



- Что говорил? То, что в первую очередь нам нужно прибавить в скорости. В скоростях в атаке: в скорости передвижения мяча, в скорости перемещения. ЧТо нужно точнее играть в пас.



- За счет чего сегодня выиграли?



- Первое это болельщики. Они серьёзно нас гнали вперёд весь матч. Второе - корректировки что мы смогли внести в игру в перерыве матча. Игроками, что вышли на замену я доволен. Мирзов хорошо вошёл, ни разу не потерял мяч. Всеми доволен.



- Что было во время паузы в матче?



- Сразу, как только она началась, мы командой собрались, я сказал пару слов: что нужно ответственно подойти и добавить в атаке. В результате ребята добавили и забили. - пояснил главный тренер "Спартака" в прямом эфире телеканала Матч!Премьер