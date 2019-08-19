Такого Самуэля Жиго вы еще не видели! Оценки матча "Спартак"-ЦСКА

Александр Максименко - 4,0. Был самым ярким игроком первого тайма. Его спасения (одно в акинфеевском стиле ногой) становятся традицией спартаковской игры. Голкипер "Спартака" даже не пожарил в игре на выходах, спокойной разбираясь в своей вратарской со всеми армейцами. Еще один уверенный перфоманс Максименко и первое победное дерби в карьере.
Андрей Ещенко - 3,5. Айртон - 3,5. Айртону была задача играть строго по Марио Фернандесу - самому острому игроку в составе ЦСКА. Внизу спартаковский бразилец чаще справлялся со своими соотечественником, но на втором этаже проиграл абсолютно все. В первом тайме пустил за спину Влашича, когда в моменте "Спартак" спас Максименко. Ещенко попеременно напрягали Обляков и Кучаев. Андрей совершил 3 отбора (у капитана Джикии - 4), но выходами вперед не баловал.
Самуэль Жиго - 5,0. Георгий Джикия - 4,0. Жиго поставил в тупик всю армейскую оборону, когда подключился к контратаке и завершил ее эффектным забитым мячом. Это гол тура. А потом, как Терминатор, появился из дыма и влепил в сетку ЦСКА победный мяч. На кураже шикарно отработал и в своей штрафной, отразив опасный удар Чалова с близкой дистанции. Джикия в страсти нисколько не отстал от французского коллеги. Энергетика капитана "Спартака" чувствовалась даже за пределами арены "Открытие". Это был блистательный матч пары центральных защитников "Спартака".
? Тот. Самый. Удар!#СпартакЦСКА 2:1 pic.twitter.com/IYnzABQkuR— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019
Роман Зобнин - 3,0. Аяз Гулиев - 3,5. Роман затерялся в армейской линии полузащиты в тайме первом и так не нашел себя. Гол армейцев пришел как раз после потери Зобнина на своей половине поля. То ли "Тун" забрал много сил, то ли морально Роман перед дерби перегорел. За двужильного Зобнина всю черновую работу выполнил Гулиев. Аяз временами перестраховался, играя назад, но иногда и пугал Акинфеева ударами из-за штрафной. 4 отбора у Гулиева - во втором тайме взял опорную зону под свой контроль.
Зелимхан Бакаев - 3,5. Гус Тиль - 3,0. Джордан Ларссон - 2,5. Бакаев разогнал атаку, которая завершилась голом Жиго. Его плотный удар из-за штрафной потянул Акинфеев. 3 успешные обводки - в дерби никто не сделал больше. Тиль запомнился в моменте, когда они вместе с Шюррле вдвоем от центра поля разыграли атаку. Голландец старался, цепко работал в отборах на чужой половине, но в результативных действия не преуспел. А для Ларссона матч получился откровенно слабым. Нарвался в первом тайме на горчичник и перестал идти в борьбу.
Андре Шюррле - 4,0. Чемпион мира в 4 подряд матче совершает результативное действие. Голевой навес на Жиго - в лучшем немецком стиле в плане аккуратности. Очень спокойно и размеренно Шюррле сделал гол "Спартака". С ударами немцу не везло - 1 и тот мимо.
Резиуан Мирзов - 3,0. Лоренсо Мельгарехо - 2,0. Выйти на замену в дерби - задача архисложная. И Мирзов, после волны хейта с ответного матча против "Туна", выполнил все, что от него требовал Кононов. Мирзов подстраховал Айртона в защите, цеплялся за все, даже безнадежные, мячи на чужой половине. Мельгарехо же напомнил, что в прошлом сезоне больше других губил голевые моменты. Выход один на один с Акинфеевым должен был заканчиваться голом, но парагваец пробил в голкипера ЦСКА.
Игорь Акинфеев - 4,0. Если бы не голкипер, ЦСКА проиграл крупно. Когда Жиго забил первый мяч и "Спартак" помчался добивать армейцев, вся команда Гончаренко растерялась и опустила руки. Кроме Акинфеева. Когда руки уже были бессильны, в дело вступала нога, выручившая после опасного удара Жиго. А еще сэйв после выстрела Бакаева и рандеву с Мельгарехо.
Хердур Магнуссон - 3,0. Кирилл Набабкин - 3,0. Игорь Дивеев - 2,5. Более опытные Магнуссон и Набабкин играли в полуфлангах и в первом тайме справлялись со своими обязанностями на 200 процентов. Магнуссон "съел" Ларссона, а Набабкин закрыл Бакаева. После перерыва посыпались, как и вся команда, после гола Жиго. А Дивеев занервничал больше всех. Сначала он в дыму проморгал Жиго, когда тот забил второй, а затем подарил "Спартаку" контратаку, которая могла окончательно похоронить все надежды армейцев.
Марио Фернандес - 4,0. Константин Кучаев - 3,0. Вся острота ЦСКА происходила на фланге Фернандеса. И хоть "Спартак" к этому готовился, полностью закрыть Фернандеса не получилось. Российский бразилец классно отыгрался с Влашичем, создав единственный острый момент первого тайма. Забил хорошим ударом в дальний угол и продолжал творить и творить. Перекос ЦСКА на правый фланг становится болезненным для клуба. Кучаев перетянуть одеяло на себя не сумел, ни разу даже не пробил в сторону ворот Максименко.
Ильзат Ахметов - 3,0. Иван Обляков - 3,5. К Ахметову со стороны Гончаренко было максимум претензий. Ильзат оставил все силы до перерыва, исчезнув с радаров во втором тайме. Он пропустил голевой забег Жиго, а потом проиграл все подборы, когда "Спартак" добивал армейцев. Обляков был главным действующим лицом команды в тайме первом. Но "физики" у Ивана пока ровно на 60 минут. Потом заряд кончился, и Обляков стал ошибаться в передачах.
Никола Влашич - 4,0. Дмитрий Ефремов - б/о. Такума Нисимура - 2,5. Ефремову здоровья! Вышедший вместо него Нисимура был настырным, ходя со своей настырностью по грани с грубостью. После Ахметова Нисимура стал второй мишенью критики со стороны тренерского штаба. Гончаренко даже пришлось прибегнуть к обратной замене японца. Влашич - мотор атакующих выходов ЦСКА. Он и бил, и делал передачи, и комбинировал с Фернандесом. "Спартак" старался не давать ему ни грамма свободного пространства, но за счет техники хорват выбирался из красно-белой опеки. Без него нападение ЦСКА не то.
Федор Чалов - 2,0. Проиграл всю борьбу Джикии. Даже занимая хорошую позицию, терял мяч под напором спартаковского капитана. Не показал свое убийственное чутье в чужой штрафной, загубив 2 вернейших момента. Еще один повод для Станислава Черчесова подержать нападающего ЦСКА в запасе сборной России.
Кристиян Бистрович - б/о. Яка Бийол - б/о.
Фото: официальный твиттер "Спартака"