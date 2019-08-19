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Андрей Червиченко: «Спартак» может побеждать честно, без помощи судей, причем одного из самых сильных соперников

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу «красно-белых» над ЦСКА и поделился ожиданиями от противостояния с «Брагой» в Лиге Европы.
Фото: mtdata.ru
- За пару дней до матча вы предположили, что «Спартак» не проиграет.

- Да, так и вышло. Покупали одних нападающих, забивают другие... защитники. «Спартак» играл, на мой взгляд, несколько хуже, чем их соперник, но то, что сейчас есть положительного в нынешнем «Спартаке», так это максимальная реализация моментов. То есть из трех с половиной моментов они выжимают два мяча - это прекрасно. В принципе свою роль играет и хорошая самоотдача, и то, что Шюррле становится мозговым центром команды. От него много зависит. И первый мяч - его заслуга, и в целом завязывает он игру очень хорошо.

- ЦСКА в первом тайме владел игровым преимуществом, но на деле реализовать его не смог, а во второй половине встречи и вовсе выпустил инициативу из рук.

- Я так и предполагал. Молодые Обляков и Дивеев много ошибаются. У «красно-синих» пока нет того куража, который сейчас поймал «Спартак», нет уверенности и хорошей спортивной наглости. Вот у «Спартака» игра не клеится, хуже игра, но они лезут вперед, забивают и выигрывают. А ЦСКА как-то очень камерно играет. Когда спартаковцы забивали первый гол, «армейцы» возили-возили мяч, и когда они его потеряли, подумал, что сейчас они получат - так и вышло. Нельзя стараться обыграть, как по аксиоме. Особенно «Спартак». Надо действовать более креативно и порывисто.

- Перемены в гардеробе Олега Кононова, кажется, приносят удачу спартаковцам...

- Что о Кононове говорить? От того, как он одевается, разницы никакой нет. Я считаю, что тренер он плохой. Просто здесь хороший подбор игроков, плюс кураж, который поймали ребята - в сумме это дает результат. Сегодня Шюррле на подъеме, в хорошей форме, но все равно он долго не играл, и рано или поздно форма у него подсядет, и опять вспомнят про Кононова. По большому счету команда хорошей игры не показала. Она просто максимально использовала свои моменты. Какой-то серьезной мысли и интересных комбинаций мы не видели. В этом плане ЦСКА был лучше. Еще один положительный момент в прошедшем матче - это то, что «Спартак» может побеждать честно, без помощи судей, причем побеждать одного из самых сильных соперников. «Спартак» победил в абсолютно честной борьбе, без всяких привилегий. И из всех арбитров Карасев у нас саиый приличный. Он судил то, что есть. Если он ошибается, то ошибается реально. Его решение не имеет подоплеки. Практически никто не спорил сейчас. Тем более сегодня VAR присутствовал.

- Сможет «Спартак» пройти «Брагу» на пути к Лиге Европы?

- Думаю, португалтскпя команда - это не тот коллектив, который можно легко проходить. Тем более сумма, за которую будет борьба, для «Браги» - значительная, а для спартаковцев - незаметная. Они отдают за одного игрока больше, чем португальцы предполагают заработать, если попадут в групповой этап Лиги Европы. Это будет очень сложное противостояние, может быть, тяжелее чем с ЦСКА. И вот здесь, мне кажется, может быть у «Спартака» фиаско, - цитирует Червиченко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.


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Теги: Червиченко Спартак ЦСКА
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