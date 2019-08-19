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Отец Федуна: те, кто обзывает тренеров, владельцев - это не болельщики "Спартака"

Отец владельца "Спартака" Леонида Федуна Арнольд Федун поделился мнением о болельщиках команды, которые оскорбляют команду, тренеров и владельцев клуба.
Скриншот видео: "СЭ"
Отец владельца "Спартака" Леонида Федуна Арнольд Федун поделился мнением о болельщиках команды, которые оскорбляют команду, тренеров и владельцев клуба.

- Появляется команда. Доказывает ли Кононов свою состоятельность? Конечно. Чемпионство? Давайте сначала сделаем команду.

- Вам было тяжело в последние годы приходить на трибуны? Свист, оскорбления...

- Это не то поведение, которое должно быть. Команду команду ругают, обзывают тренеров, владельцев, это наносит вред игре. Это не болельщики, это болельщики противоположной команды, а не наши. Наши должны поддерживать команду всегда. Плохо, хорошо, но она моя команда, - сказал Федун в интервью, выложенном на YouTube-канале "СЭ".


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Теги: Федун Спартак
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