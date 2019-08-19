Отец Федуна: те, кто обзывает тренеров, владельцев - это не болельщики "Спартака"

Отец владельца "Спартака" Леонида Федуна Арнольд Федун поделился мнением о болельщиках команды, которые оскорбляют команду, тренеров и владельцев клуба.



Скриншот видео: "СЭ"