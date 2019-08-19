"Великая победа в дерби! Москва — красно-белая", — написал Ларссон в инстаграме.
Джорлан Ларссон: великая победа в дерби! Москва - красно-белая
Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон назвал великой победу своей команды над ЦСКА (2:1).
"Великая победа в дерби! Москва — красно-белая", — написал Ларссон в инстаграме.
"Великая победа в дерби! Москва — красно-белая", — написал Ларссон в инстаграме.
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