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Джорлан Ларссон: великая победа в дерби! Москва - красно-белая

Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон назвал великой победу своей команды над ЦСКА (2:1).

"Великая победа в дерби! Москва — красно-белая", — написал Ларссон в инстаграме.



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Теги: Спартак ЦСКА Ларссон
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