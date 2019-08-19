Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов, являющийся болельщиком "Спартака", прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:1) в 6-м туре российской Премьер-лиги.
"Надо отдать должное ЦСКА, в первом тайме они играли достаточно агрессивно, создавая моменты, но "Спартаку" было непросто психологически после "Туна". Во втором тайме, как и со швейцарской командой, красно-белые побежали вперед, добыли результат.
Мне очень понравился первый гол, быстрая контратака, это был шедевр. Потом игра выровнялась, думаю, файер, которые зажгли фанаты ЦСКА, сбил натиск команды. Это дало возможность футболистам "Спартака" перевести дух и под шумок, как говорится, быстренько забить гол.
Тиль уверенно сыграл в матче, но вот Ларссон, мне кажется, выпал из игры, как-то робко играл, наверное, привыкает. Правый фланг сегодня был слабый, и гол забили с этой зоны. За Кононова я рад, такие матчи выигрывать очень важно, дай Бог, чтобы он и дальше продолжал в том же духе. Команда с новичками выглядит мощно, еще и Понсе добавится после дисквалификации, потенциал атаки у команды серьезный. Что касается Максименко, то он молодец, очень уверенно играет, такие матчи добавляют опыта. Сегодня Александр был великолепен, как и всегда. За вратарскую позицию болельщики команды не переживают.
"Спартак", конечно, заслуженно победил, не скажу, что мы были сильнее, но победили точно заслуженно", - цитирует Панова Sport24.
Александр Панов: не сказать, что "Спартак" был сильнее ЦСКА, но победил точно заслуженно
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