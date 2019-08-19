"Спартак", набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
Дмитрий Назаров спел о победе "Спартака" в дерби над ЦСКА
Известный артист театра и кино, болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню, посвящённую победе красно-белых в домашнем матче 6-го РПЛ над ЦСКА.
"Спартак", набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
"Спартак", набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте