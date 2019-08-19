Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу "Спартака" над ЦСКА (2:1).
"Конечно, были моменты у ЦСКА, но они были спонтанными, после рикошетов. "Спартак" выходил на первую половину встречи с боязнью проиграть, ЦСКА владел инициативой в первом тайме", — отметил Шалимов.
По мнению тренера, во втором тайме игроки ЦСКА расслабились, позволив сопернику перехватить инициативу. "Свою роль сыграл тот факт, что у "Спартака" игроки более высококлассные, чем у ЦСКА, стоит отметить, что импульс придавали защитники красно-белых Самюэль Жиго и Георгий Джикия", - цитирует Шалимова ТАСС.
Игорь Шалимов: у "Спартака" была лишь надежда на индивидуальное мастерство
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